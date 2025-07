Il Comune attiva uno sportello Inps per i residenti

Il Comune di Marcianise, in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale C05, ha inaugurato uno sportello Inps dedicato alle prestazioni integrative, pensato per supportare i residenti dei comuni aderenti. Questa iniziativa, frutto di una recente convenzione con l’Istituto Nazionale, mira a semplificare e rendere più accessibili i servizi previdenziali. Scopri come questo nuovo punto di riferimento può aiutarti a gestire al meglio le tue esigenze sociali e previdenziali.

