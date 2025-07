Il Cinema in Piazza chiude con oltre 120mila spettatori l' edizione 2025

L’undicesima edizione de Il Cinema in Piazza si avvia alla conclusione, lasciando un segno indelebile con oltre 120.000 spettatori e 94 proiezioni gratuite. Un successo condiviso che sottolinea la forza del cinema come elemento di comunità e cultura. Promosso dalla Fondazione Piccolo America con il sostegno di Roma Capitale, questo evento ha trasformato le serate estive in un’esperienza unica, dimostrando ancora una volta che il grande schermo può unire e ispirare.

