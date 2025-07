Il chiodo e i treni in tilt a Roma Termini | Rfi rischia una sanzione milionaria

Il caos ferroviario del 2 ottobre a Roma Termini, causato da un chiodo e da problemi sulla rete elettrica, mette in discussione la gestione di Rete Ferroviaria Italiana. Le carenze emerse potrebbero costare caro all’azienda, con il rischio di una sanzione milionaria. Un episodio che solleva interrogativi sulla sicurezza e l’efficienza del sistema, e che potrebbe segnare un punto di svolta nel modo in cui le infrastrutture vengono gestite e controllate.

Il "chiodo" del due ottobre potrebbe costare caro a Rete ferroviaria italiana. Il caos che i pendolari hanno vissuto lungo le linee ferroviarie di Roma è stato causato da "molteplici carenze nella gestione della vicenda" al netto del guasto avvenuto sulla rete elettrica. L’AutoritĂ di regolazione. 🔗 Leggi su Today.it

Blackout treni a Termini per il «chiodo». L’Autorità trasporti: Rfi negligente, rischia una sanzione fino a 2 milioni - L'Autorità guidata da Zaccheo apre un procedimento sanzionatorio nei confronti della controllata Fs per il blocco dei treni a Roma nell'autunno scorso. Riporta ilsole24ore.com

Termini al buio per «il chiodo». L’Autorità apre un procedimento, Rfi rischia una sanzione - Non tarda ad arrivare la risposta dell’azienda, che fa sapere che quel 2 ottobre sono state attivate immediatamente tutte le misure necessarie per la ripresa ... Scrive repubblica.it