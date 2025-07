Il chiodo 1.165 treni fermi | Rfi rischia una multa di 2 milioni

Il "chiodo" che blocca 1.165 treni e mette a rischio una multa di 2 milioni di euro rappresenta un grave problema per RFI. I continui guasti a ripetizione di ottobre 2024, causati dall'inadeguata gestione della crisi da parte di FS, sollevano interrogativi sulla reale affidabilitĂ del sistema ferroviario italiano. Questa situazione richiede interventi urgenti per ristabilire affidabilitĂ e sicurezza, per garantire un servizio efficiente ai passeggeri e salvaguardare l'economia nazionale.

I guasti a ripetizione dell'ottobre 2024 per l'ART furono causati dall'inadeguatezza della gestione della crisi da parte della società FS

Caos treni per il "chiodo" a Roma Termini, Rfi rischia pesanti sanzioni: "Molteplici carenze nella gestione della vicenda" - Il 2 ottobre, il caos sui treni di Roma Termini rischia di far tremare le fondamenta di Rete Ferroviaria Italiana (RFI).

Blackout treni a Termini per il «chiodo». L’Autorità trasporti: Rfi negligente, rischia una sanzione fino a 2 milioni; Procedura contro Rfi per il chiodo che a ottobre mandò in tilt tutto il traffico ferroviario; La storia dei treni in tilt per un chiodo piantato male – #995.

Blackout treni a Termini per il «chiodo». L’Autorità trasporti: Rfi negligente, rischia una sanzione fino a 2 milioni - L'Autorità guidata da Zaccheo apre un procedimento sanzionatorio nei confronti della controllata Fs per il blocco dei treni a Roma nell'autunno scorso. Segnala ilsole24ore.com

Chiodo e blackout, la verità sui mega ritardi del 2 ottobre: Rfi rischia una multa milionaria - Rfi ha detto di essersi «attivata nell'immediato» e Salvini aveva accusato un chiodo piantato da un operaio di una ditta appaltatrice ... informazione.it scrive