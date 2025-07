Il caso Tari a Raffadali Forza Italia | Amministrazione negligente

Per un decennio, la gestione dell’attuale amministrazione di Raffadali ha trascurato le proprie responsabilità, accumulando un debito di 600.000 euro che ora grava sulle future generazioni. Forza Italia denuncia una grave negligenza, evidenziando come questa situazione rischi di compromettere lo sviluppo del paese. È arrivato il momento di un cambio di passo per garantire trasparenza, efficienza e un futuro più solido per Raffadali.

“Un debito è sempre un debito. La somma di 600.000 euro rivendicata dalla Provincia graverà sulla prossima amministrazione comunale di Raffadali a causa della negligenza dell’attuale amministrazione", lo dicono i consiglieri di Forza Italia rispondendo al sindaco Silvio Cuffaro. "Per 10 anni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

