Il futuro di Feralpi si sta delineando con decisione: domani, durante l’assemblea dei soci, Giuseppe Pasini illustrerà il piano per il trasloco a Brescia, segnando un nuovo capitolo per la storica azienda. La decisione di cambiare sede e nome riflette un passo strategico verso una rinnovata identità, con la parola "Brescia" che, almeno per ora, si conferma come elemento chiave. La trasformazione è ormai alle porte e promette di rivoluzionare il volto della compagnia.

Si sta facendo sempre più chiaro il cammino che la settimana prossima condurrà alla nascita del “nuovo“ Brescia. Domani sarà il giorno in cui Giuseppe Pasini traccerà il punto della situazione durante l’assemblea dei soci della FeralpiSalò, in cui si tratterà anche del cambiamento di sede e di denominazione. Per quel che riguarda il nome, al momento l’unica certezza è che si farà il necessario per reintrodurre “Brescia“, parola ritenuta indispensabile e che sarà accompagnata gioco forza da una sigla (US, SSC o altre ancora). Sul fronte della sede la società guidata dal patron del Gruppo Feralpi traslocherà da Salò in città e, come sede di gioco, passerà dal “Turina“ al “ Rigamonti “. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il caso. Feralpi, soci domani in assemblea. Pronto il “trasloco“ verso Brescia

