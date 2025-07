Il cantautore costretto a fermare il tour per una paresi facciale Una patologia che si conosce ancora poco Ecco cosa succede nel corpo e perché Nella maggior parte dei casi si guarisce ma ci vuole pazienza

Il mondo della musica è stato fermato da un imprevisto che colpisce anche i più forti: la paralisi di Bell. Una condizione ancora poco conosciuta, ma spesso temporanea, che può mettere in ginocchio anche le star più amate. Come Simone Cristicchi, costretto a interrompere il tour per recuperare. La buona notizia? La maggior parte delle persone guarisce con pazienza e cura. Ecco cosa succede nel corpo e perché la speranza non deve mai svanire.

U n sorriso che si spegne a metà, una palpebra che non si chiude, una parte del viso che non risponde più. È così che inizia, spesso all’improvviso, la condizione che ha colpito Simone Cristicchi, costringendolo ad annullare la prima data del suo tour estivo. «Mi è stata diagnosticata la paralisi di Bell, una paralisi del nervo facciale. È temporanea, ma serve riposo», ha scritto il cantautore sui social. Céline Dion vuole tornare sul palco: «La malattia? Una delle sfide più grandi della mia vita» X Leggi anche › Justin Bieber: «Ho una paralisi al volto: è la sindrome di Ramsay Hunt» La paralisi di Bell che ha colpito Cristicchi. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il cantautore costretto a fermare il tour per una paresi facciale. Una patologia che si conosce ancora poco. Ecco cosa succede nel corpo e perché. Nella maggior parte dei casi, si guarisce, ma ci vuole pazienza

