Il campo da baseball di Monte Dago verrà riqualificato Farà spazio all' Ssc Ancona?

Il campo da baseball di Monte Dago, un tempo cuore pulsante dello sport anconetano, sta per rinascere grazie alla recente approvazione del Consiglio Comunale. Questo progetto di riqualificazione non solo restituirà vita a un’area storica, ma accoglierà anche la nuova casa della SSC Ancona, rafforzando il legame tra comunità e sport. Una rinascita che trasformerà il passato in futuro, offrendo nuove opportunità di crescita e aggregazione.

ANCONA – Il consiglio comunale di Ancona ha approvato ieri, giovedì 10 luglio, una mozione volta al recupero e alla valorizzazione del campo da baseball di Monte Dago, da tempo inutilizzabile a causa di un grave incendio che lo ha reso inagibile. Il provvedimento ha visto come primo firmatario il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: ancona - campo - baseball - monte

Regionali, il Pd Ancona schiera i 9 corridori. È ufficiale: la Mancinelli in campo per Ricci - Ancona si prepara a vivere una sfida elettorale più intensa che mai, con il PD schierando i suoi 9 candidati ufficiali e la Manzinelli in campo per Ricci.

Il campo da baseball di Monte Dago verrà riqualificato. Farà spazio all'Ssc Ancona?; Restyling campo di baseball, Berardinelli: «Valutiamo un bando per contratto di costruzione-gestione; Gadda e i giocatori fanno la spola tra Dorico e Del Conero. Il Comune pensa al Ponterosso, ma è gestito da un’altra società . Ma intanto continua la ricerca del campo: i dorici non hanno una casa» per allenarsi.

Ancona, un campo disastrato. Il polo del baseball cade a pezzi. L ... - Quello di Monte Dago attualmente non è certo un campo da calcio, ma neanche un campo da baseball. Scrive sport.quotidiano.net

Ancona, un campo disastrato. Il polo del baseball cade a pezzi. L ... - MSN - e il sopralluogo del Resto del Carlino al campo da baseball lo testimonia: reti ... Come scrive msn.com