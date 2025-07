Il cambiamento climatico ha triplicato le vittime del caldo

Il riscaldamento globale sta trasformando il nostro clima in modo drammatico, con conseguenze sempre più devastanti. Uno studio recente rivela che due terzi dei 2.300 decessi causati dal caldo estremo in dodici città europee sono direttamente collegati all’aumento delle temperature, conseguenza delle emissioni di gas serra. È ora di agire per invertire questa tendenza e proteggere il nostro futuro. Leggi tutto per scoprire come possiamo fare la differenza.

Secondo uno studio due terzi dei 2.300 decessi provocati dal caldo estremo in dodici città europee tra la fine di giugno e l’inizio di luglio sono attribuibili all’aumento delle temperature dovuto alle emissioni di gas serra. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Il cambiamento climatico ha triplicato le vittime del caldo

In questa notizia si parla di: caldo - cambiamento - climatico - triplicato

Cambiamento climatico, Mediterraneo sempre più caldo: si sta trasformando in un mare tropicale - Il clima mediterraneo sta subendo una trasformazione epocale: i nostri mari, una volta temperati, si stanno sempre più avvicinando ai tropici.

Il cambiamento climatico ha triplicato le morti per caldo in Europa Una nuova analisi condotta da ricercatori della London School of Hygiene & Tropical Medicine e dell’Imperial College London ha stimato che il cambiamento climatico ha intensificato l’ondata d Vai su Facebook

Il #cambiamentoclimatico ha triplicato i #morti per il #caldo nelle città europee, #Milano in testa Vai su X

Il cambiamento climatico ha triplicato le vittime del caldo; Europa, il cambiamento climatico ha triplicato i decessi per caldo; Morti per caldo in Europa, il cambiamento climatico ha triplicato i decessi.

Il cambiamento climatico ha triplicato le vittime del caldo - 300 decessi provocati dal caldo estremo in dodici città europee tra la fine di giugno e l’inizio di luglio sono attribuibili all’aumento delle temperature dovuto all ... Segnala internazionale.it

Cambiamenti climatici, triplicati i morti per caldo in 12 città europee: sono 1.500 in più - Cambiamenti climatici, triplicati i morti per caldo in 12 città europee: sono 1. Si legge su blitzquotidiano.it