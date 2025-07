Il calcio sta diventando sempre più globale La questione dello stadio a Napoli dev’essere risolta

Il calcio sta attraversando una fase di espansione globale, rendendo più che mai urgente risolvere la questione dello stadio a Napoli. Durante Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, esperti come Fontana, Christillin e D’Amico hanno discusso delle sfide e delle opportunità del club partenopeo, sottolineando l’importanza di investimenti strategici come l’acquisto di De Bruyne. La crescita del calcio napoletano dipende anche da queste scelte, che rischiarano il futuro del club.

Fontana, Christillin, D’Amico, Palomba e Bianchi sono intervenuti a Radio Goal, trasmissione sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, per parlare del Napoli e di altro. Queste le loro parole riportate da GBT: Gaetano Fontana, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Kisskissnapoli.it:. “Credo che l’acquisto di De Bruyne sia stata una genialata da parte dell’entourage del Napoli. È un elemento che da prestigio a tutto l’ambiente. Porta classe, qualità, capacità ed anche esperienza nei vari tornei che il Napoli sarà chiamato ad affrontare in questo nuovo ciclo calcistico.?Ad oggi sarà difficile immaginare quale possa essere l’assetto iniziale, ma viste le tanto competizioni da affrontare, ritengo fosse necessario allestire una rosa profonda e di grande qualità se si vuole essere protagonisti e non solo comprimari. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Il calcio sta diventando sempre più globale. La questione dello stadio a Napoli dev’essere risolta

In questa notizia si parla di: napoli - calcio - diventando - globale

Calcio Napoli, Conte studia la formazione per Parma: la scelta tra Neres e Raspadori - Il tecnico del Calcio Napoli, Conte, è al lavoro a Castelvolturno per preparare la formazione in vista della sfida contro il Parma.

Andrea D’Amico, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, per parlare dell'attualità del calcio italiano: “Il calcio sta diventando sempre più globale ed è una delle prime cinque aziende a livello internazionale. Osi Vai su Facebook

NapulETH Open Village 2025: quando Napoli diventa la tavola rotonda dell’innovazione globale; De Laurentiis entra nel calcio globale con il quarto titolo; Come i napoletani esplorano la cultura globale online - - Quotidiano di Informazioni Online.

"Osimhen alla Juve l'anno prossimo?", l'ex intermediario: "Gran colpo dei bianconeri" - Andrea D’Amico, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, per parlare dell'attualità del calcio italiano: “Il calcio sta diventando sempre più glo ... Riporta msn.com

Conte, 'Napoli piazza di importanza globale' - Calcio - Ansa.it - Posso promettere certamente una cosa: farò il massimo per la crescita della ... Scrive ansa.it