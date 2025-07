Il calcio libico tenta Milano | all’Arena il girone e la finalissima a San Siro

Milano si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia sportiva: potrebbe ospitare la fase finale del campionato libico di calcio, un evento che promette emozioni e passione tra i tifosi. L’Arena Civica si prepara ad accogliere le Finals Six, una sfida che unisce culture e talenti provenienti dall’altra sponda del Mediterraneo. La città aspetta con entusiasmo una conferma ufficiale, ma intanto si fa strada l’idea di diventare il cuore pulsante di questa incredibile finale.

Milano, 11 luglio 2025 – Milano potrebbe ospitare quest'anno la fase finale del campionato libico di calcio. La finestra ipotizzata va dal 18 luglio al 3 agosto. "Possiamo confermare che siamo in contatto con gli organizzatori per ospitare le Finals Six del campionato di calcio libico all'Arena Civica", spiegano dall' assessorato allo Sport meneghino, tuttavia "al momento non abbiamo ancora ricevuto una conferma ufficiale", anche se "i contatti sono attivi", dopo le prime indiscrezioni del quotidiano Libya Observer e di altri media. Ma il rischio per Haftar è che a vincere siano le rivali di Bengasi: l'Al Ahly e Al Hilal. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il calcio libico tenta Milano: all’Arena il girone e la finalissima a San Siro

In questa notizia si parla di: calcio - libico - milano - arena

Le finali del campionato di calcio libico a Milano, ma l’Italia non ne sa nulla - Le finali del campionato di calcio libico si terranno ancora a Milano, ma sorprendentemente in pochi ne sono a conoscenza.

"La vicenda del respingimento del Ministro Piantedosi e di altri ministri dell’Unione Europea da parte delle autorità libiche del generale Khalifa Belqasim ?aftar, non è un fatto che riguarda qualche ministro. Il segnale che il generale libico invia, è diretto all’inte Vai su Facebook

La fase finale del campionato libero potrebbe disputarsi all'Arena di Milano; Il calcio libico tenta Milano: all’Arena il girone e la finalissima a San Siro; Le finali del campionato di calcio libico a Milano, ma l'Italia non ne sa nulla.

Il calcio libico tenta Milano: all’Arena il girone e la finalissima a San Siro - La scelta di giocare in Lombardia è stata approvata dalla Confederazione africana di calcio, su richiesta della Federcalcio libica. Scrive ilgiorno.it

Milano in corsa per le finals del campionato libico, Haftar resta a casa - La fase finale del campionato libico potrebbe sbarcare all'Arena Civica tra il 18 luglio e il 3 agosto. Segnala dire.it