Il Cai | Tornelli in montagna? Una provocazione contro il turismo di massa

manovra che mira a sensibilizzare sull'importanza di preservare l’ambiente montano e gestire in modo sostenibile il turismo. Il Cai, infatti, si impegna a tutelare le montagne, promuovendo un equilibrio tra fruibilità e conservazione, affinché le future generazioni possano godere di paesaggi incontaminati. La questione dei tornelli solleva questioni cruciali sulla ricerca di soluzioni innovative per affrontare le sfide del turismo di massa nelle valli alpini.

In seguito all'installazione di un tornello in val Gardena da parte di un contadino e al dibattito che ne è conseguito, il presidente generale del Cai Antonio Montani fa chiarezza sulla posizione del Club Alpino Italiano in merito a quanto accaduto.