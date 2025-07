Il caffè al bar resiste ai rincari | rito irrinunciabile per un italiano su due

Il caffè al bar, simbolo di convivialità e tradizione italiana, resiste ai rincari degli ultimi anni, restando un rito irrinunciabile per circa la metà degli italiani. Nonostante le sfide economiche, questa abitudine continua a essere parte integrante della vita quotidiana, con molte persone che dedicano almeno una pausa al giorno per un momento di piacere e socializzazione. La passione per il caffè si conferma quindi un tratto distintivo del nostro stile di vita, dimostrando che alcune tradizioni sono destinate a durare nel tempo, anche in tempi difficili.

Sebbene i rincari, susseguitisi in particolare negli ultimi tre anni, l'abbiano resa un rituale sempre più costoso, la pausa caffè al bar resta un punto fermo per gli italiani. È quanto emerge da un'indagine condotta dall'istituto di ricerca Eumetra per Lavazza e presentata oggi a Roma: almeno 5 italiani su 10 fanno colazione fuori casa almeno una volta al mese; il 20% più volte a settimana. Dati confermati anche nel caso di Roma: il 52% degli abitanti della capitale si concede una colazione fuori casa almeno una volta al mese. I risultati dell'indagine Lo studio mette in evidenza, innanzitutto, quanto sia radicata, nella cultura italiana, l'abitudine di iniziare la giornata in luoghi che fanno sentire a proprio agio, diventando, il più delle volte, spazi di aggregazione sociale e condivisione.

