Il Bologna spara alto per Ndoye | richiesta da 50 milioni | Pronta l' alternativa che fa sognare Napoli

Il mercato estivo si infiamma in vista dell’ultimo colpo di scena: il Bologna spara alto per Ndoye, chiedendo 50 milioni, mentre il Napoli, sempre pronto a sorprendere, ha già in serbo due alternative di grande fascino. La sfida tra club si fa sempre più intensa, ma i partenopei non intendono rinunciare facilmente e sono pronti a sorprendere ancora una volta. La corsa al talento perfetto sta per entrare nel vivo.

La caccia del Napoli all'esterno perfetto per completare l'attacco di Antonio Conte si scontra con il muro eretto dal Bologna. Dan Ndoye resta l'obiettivo primario, il prescelto per affiancare Noa Lang, ma la trattativa è entrata in una fase di stallo, con il club emiliano che ha alzato le pretese a una cifra che sa di provocazione. Ma il Napoli, come da tradizione, non si fa trovare impreparato e ha già pronte sul tavolo due alternative di lusso, una delle quali è una vecchia tentazione che torna a infiammare la fantasia dei tifosi. Dan Ndoye, obiettivo primario del Napoli Il Bologna spara alto: la nuova richiesta per Ndoye.

