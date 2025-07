Il Besanino si ferma per un mese | pendolari a piedi e la richiesta del Comune alla Regione

lanciato un appello alla Regione Lombardia affinché trovi una soluzione temporanea. La sospensione del servizio, prevista per un mese, rischia di creare notevoli disagi ai pendolari di Villasanta, già alle prese con le sfide quotidiane degli spostamenti. La speranza è che questa richiesta possa accelerare interventi e alternative, per garantire continuità e comfort a chi ogni giorno si affida al Besanino.

Lorenzo Galli, sindaco di Villasanta, scrive alla Regione Lombardia: per un mese i suoi concittadini che utilizzano il Besanino rimarranno a piedi. Un bel disagio, vissuto anche l’anno scorso ma per tutta l’estate. Da qui la scelta di giocare d’anticipo e conoscendo bene il problema Galli ha. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

