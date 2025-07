Il Barcellona può rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario entro agosto e lanciare l’assalto a Lookman

Il Barcellona ha una finestra di opportunità: entro agosto potrebbe rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario, aprendo così le porte al mercato dei sogni. La squadra catalana punta forte su Lookman, un obiettivo che potrebbe fare la differenza. Se riuscirà a rispettare i limiti economici, i blaugrana si preparano a lanciare l’assalto decisivo, consolidando la loro campagna acquisti e rinforzando ulteriormente la rosa. La corsa è ormai aperta.

Il Barcellona, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo quest'oggi, può rientrare nei parametri imposti dal Fair Play Finanziario della Liga entro il prossimo agosto. In questo modo i catalani avrebbero via libera sul mercato, dove hanno già messo nel mirino diversi calciatori di serie A come Yildiz, Leao, Vlahovic e soprattutto Lookman che piace anche al Napoli. A seguire quanto si legge su Mundo Deportivo. Il Barcellona si aspetta di poter far mercato ad agosto. "Il Barcellona attende il completamento della relazione di revisione contabile sul bilancio 2024-25 entro l'inizio di agosto per tornare alla regola del fair play finanziario 1:1 della Liga.