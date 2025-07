Il 17enne morto sepolto in spiaggia a Montalto di Castro | Stava cercando di scavare un tunnel nella sabbia

Trema il cuore nel raccontare la tragica fine di un 17enne a Montalto di Castro, che cercava semplicemente un’avventura sulla spiaggia. La sua passione per il gioco e la scoperta si è trasformata in una tragedia improvvisa e inaspettata: mentre scavava un tunnel, la sabbia ha ceduto, inghiottendolo senza scampo. Questa triste vicenda ci ricorda quanto il divertimento senza precauzioni possa nascondere rischi imprevedibili...

Dopo aver scavato una profonda buca in spiaggia, stava tentato di creare un tunnel, probabilmente per entrare da una parte dell’arenile e uscire dall’altra. Ma è proprio quando ha cominciato a scavare in orizzontale che la sabbia ha ceduto, travolgendolo mentre si trovava sdraiato e quindi impossibilitato a rialzarsi. Sarebbe questa la ricostruzione della tragedia avvenuta giovedì pomeriggio su una spiaggia di Montalto di Castro, e che ha provocato la morte del 17enne Riccardo B.. Di tunnel ha parlato chi si trovava in spiaggia in quei momenti drammatici. Riccardo era arrivato insieme alla sua famiglia – padre, madre e i suoi due fratelli più piccoli – al campeggio California di Montalto appena due giorni prima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il 17enne morto sepolto in spiaggia a Montalto di Castro: “Stava cercando di scavare un tunnel nella sabbia”

In questa notizia si parla di: stava - spiaggia - scavare - tunnel

Cervia, ruspa travolge e uccide una bagnante mentre stava prendendo il sole sulla spiaggia. «L'uomo alla guida non era autorizzato» - Un incidente mortale sulla spiaggia di Cervia: una donna tra i 40 e i 50 anni è stata investita e uccisa da una ruspa mentre prendeva il sole.

Tragedia in spiaggia, muore un 17enne romano. Questo pomeriggio, intorno alle 15, un ragazzo è deceduto mentre si trovava al lido di Montalto di Castro (Viterbo) con la sua famiglia. Secondo una prima ricostruzione il 17enne stava facendo una buca sulla s Vai su Facebook

Il 17enne morto sepolto in spiaggia a Montalto di Castro: “Stava cercando di scavare un tunnel nella…; «Riccardo è sotto la sabbia», il grido disperato del fratellino del 17enne morto in spiaggia. Il tunnel e i pr; Cosa sappiamo sul tragico incidente in cui un 17enne è morto sepolto dalla sabbia a Montalto.

Il 17enne morto sepolto in spiaggia a Montalto di Castro: “Stava cercando di scavare un tunnel nella sabbia” - Per soccorritori, familiari e bagnanti sono stati necessari 40 lunghi minuti per trovare il suo corpo sotto la sabbia: ma era ormai troppo tardi ... Scrive ilfattoquotidiano.it

«Riccardo è sotto la sabbia», il grido disperato del fratellino del 17enne morto in spiaggia. Il tunnel e i problemi alla vista - Queste le urla allarmate del fratellino di Riccardo Boni, il 17enne morto nel pomeriggio di giovedì ... Secondo msn.com