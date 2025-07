Igor Righetti conquista il terzo Microfono d’Oro consecutivo | Igorà su Rai Radio1 è il miglior programma radiofonico d’infotainment del 2025

con uno stile irresistibile e coinvolgente. La sua capacità di unire approfondimenti, leggerezza e interattività rende "Igorà – Tutti in piazza" un punto di riferimento imprescindibile per gli appassionati di radio. Igor Righetti, con questa tripletta di Microfoni d’Oro, riconferma il suo ruolo di leader nel panorama radiofonico italiano, dimostrando che l’eccellenza può essere raggiunta con passione e talento.

Il giornalista e conduttore Igor Righetti, voce storica di Radio Rai, si aggiudica per il terzo anno consecutivo il prestigioso riconoscimento del Microfono d’Oro, grazie al successo del suo programma “Igorà – Tutti in piazza” in onda su Rai Radio1 alle 20:30, dal lunedì al venerdì. Il format si conferma anche nel 2025 come la migliore trasmissione radiofonica italiana d’infotainment, capace di coniugare informazione e intrattenimento con ironia, leggerezza e rigore. La cerimonia di premiazione si è svolta nella sala della Protomoteca in Campidoglio, a Roma, con la consegna del premio da parte dell’organizzatore Fabrizio Pacifici e del promotore on. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com