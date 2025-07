Identificato il cadavere trovato nell'Adige non è di Clara Rossignoli ma di una 68enne padovana

La tragica scoperta nel fiume Adige a Rosolina offre un nuovo, doloroso capitolo alle indagini in corso. Dopo l’identificazione del corpo come appartenente a una donna di 68 anni padovana, la speranza di chiarimenti si mescola alla tristezza per una vita spezzata. La procura di Rovigo prosegue infatti le indagini, lasciando aperti numerosi interrogativi. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa intricata vicenda.

La procura di Rovigo ha reso noto che il cadavere recuperato nell'Adige all'altezza di Rosolina (Rovigo) la sera di mercoledì non appartiene a Clara Rossignoli, l'anziana sparita nel Veronese ad aprile, per il cui omicidio sono indagati il nipote e l'ex compagna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cadavere - adige - clara - rossignoli

Cadavere di una donna trovato nell'Adige. Potrebbe trattarsi di Clara Rossignoli, la 79enne sparita l'8 aprile - Il ritrovamento di un cadavere sulla sponda sud dell’Adige ha scosso la comunità , alimentando speranze e timori.

ULTIM'ORA. Recuperato nella face dell'Adige il cadavere di una donna anziana in avanzato stato di decomposizione, essendo rimasto a lungo in acqua. Secondo le prime ipotesi otrebbe appartenere a Clara Rossignoli, l'anziana 79enne scomparsa l'8 april Vai su Facebook

Cadavere in avanzato stato di decomposizione rinvenuto nella tarda serata di ieri nell’Adige dai Carabinieri di #Adria (#Rovigo). Tra le persone scomparse nelle zone attraversate dal fiume anche Clara Rossignoli. Accertamenti in corso. [VIDEO INTEGRALE] Vai su X

Trovato un corpo senza vita nell'Adige, potrebbe essere Clara Rossignoli; Cadavere recuperato dalle acque dell'Adige: potrebbe essere Clara Rossignoli, l'anziana scomparsa a Legnago; Omicidio di Clara Rossignoli, la figlia dopo il ritrovamento di un corpo: L'ho sognata, forse è lei.

Identificato il cadavere trovato nell’Adige, non è di Clara Rossignoli ma di una 68enne padovana - La procura di Rovigo ha reso noto che il cadavere recuperato nell'Adige all'altezza di Rosolina (Rovigo) la sera di mercoledì non appartiene a Clara Rossignoli ... fanpage.it scrive

Cadavere ripescato nell'Adige: è di una 68enne padovana. Tramonta l'ipotesi di Clara Rossignoli e resta il giallo - È stato identificato il cadavere ripescato dal fiume Adige mercoledì 9 luglio all'altezza di ... Secondo msn.com