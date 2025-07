Iaria | Napoli De Laurentiis non ha fretta di vendere Osimhen perchè …

Il mercato del Napoli si distingue per la serenità di De Laurentiis, che non ha fretta di vendere Osimhen. Con un patrimonio netto e una liquidità superiori a 200 milioni di euro a giugno 2024, il patron può agire con calma e strategia. Come spiega Marco Iaria nella trasmissione “Salite sulla giostra”, la Champions rappresenta un vero spartiacque per il club, influenzando le decisioni sul futuro dei suoi protagonisti.

A Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" di Raffaele Auriemma è intervenuto Marco Iaria, economista Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: Champions spartiacque. "La Champions è diventata uno spartiacque tra chi vivacchia e chi fa parte della nobiltà del calcio europeo, ancor più del mondiale per club. Il Napoli avrà a disposizione infatti un ulteriore tesoretto per il mercato oltre che la responsabilità di costruire una rosa più ricca dovendo giocare più competizioni.

L'OPINIONE - Iaria: Il Napoli ora può permettersi di giocare al tavolo delle grandi anche dal punto di vista economico, ha alzato l’asticella in modo graduale.

