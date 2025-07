Ia Avv Spinapolice | l’ingresso dell’IA nel parlamento è un gesto simbolico e pericoloso

L’ingresso dell’Intelligenza Artificiale nel Parlamento italiano rappresenta senza dubbio un passo innovativo, ma al contempo solleva interrogativi cruciali. Secondo Spinapolice, si tratta di un gesto simbolico che evidenzia l’assenza di un solido tessuto culturale, etico e giuridico. È fondamentale quindi riflettere su come integrare questa tecnologia in modo responsabile, affinché non rimanga solo una suggestiva apparenza, ma diventi il motore di un vero cambiamento strutturale.

Ia, Spinapolice: Ancora manca un tessuto culturale, etico e giuridico. “ A margine dell’articolo uscito su Wired circa il primato tutto italiano nell’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle istituzioni parlamentari, credo siano opportune alcune riflessioni di merito. L’ingresso dell’IA nel nostro Parlamento è un segnale importante, ma appare ancora più come un gesto simbolico che un autentico cambio di paradigma. Manca un impianto organico, manca quel tessuto culturale, etico e giuridico capace di sostenere una trasformazione tanto delicata senza snaturare il rapporto tra uomo e tecnologia “, è quanto ha dichiarato in una nota Giovanni Spinapolice Avvocato esperto di diritto IA. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

