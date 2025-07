i trucchi del maestro la prima serie italiana sulla dermopigmentazione

Scopri il sorprendente universo della dermopigmentazione con "I Trucchi del Maestro", la prima serie italiana dedicata a questa arte affascinante. Attraverso otto episodi coinvolgenti, il programma svela come piccoli dettagli possano trasformare il nostro aspetto e, di conseguenza, la nostra autostima. Un viaggio tra tecnica, passione e rinascita che ti farà capire quanto un tocco di colore possa fare la differenza—non perdere l'appuntamento su Real Time, dal 26 luglio!

ROMA – Quanto può influire un piccolo dettaglio sul modo in cui ci percepiamo? E quanto conta sentirsi bene nel proprio aspetto per ritrovare fiducia in sé stessi? A queste domande risponde “I Trucchi del Maestro”, la nuova serie factual in onda su Real Time dal 26 luglio, ogni sabato, alle ore 17:10. In otto episodi da 25 minuti, lo spettatore entra per la prima volta nel mondo della dermopigmentazione, raccontato attraverso gli occhi e le mani esperte di Ennio Orsini, uno dei più noti professionisti del settore a livello internazionale. Il programma si sviluppa all’interno dello studio Dermamente, nel cuore dell’Abruzzo, a Sulmona (L’Aquila). 🔗 Leggi su Lopinionista.it