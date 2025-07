I tre porcellini nella rassegna Un' estate a Villa Vogel

Un’estate all’insegna della fantasia e del divertimento al Parco di Villa Vogel: mercoledì 16 luglio alle ore 21, con ingresso libero, sarà protagonista "I Tre Porcellini" del Teatrino dell’Erba Matta. Inserito nella rassegna "UN’ESTATE A VILLA VOGEL" curata da PUPI DI STAC, l’evento promette una serata di puro incanto e risate per grandi e piccini, dove la magia del teatro prenderà vita sotto le stelle. Non mancate!

Un'estate all'insegna della fantasia al Parco di Villa Vogel: mercoledì 16 luglio alle ore 21, con ingresso libero, andrà in scena "I Tre Porcellini" del Teatrino dell'Erba Matta. L'evento, inserito nella rassegna "UN'ESTATE A VILLA VOGEL" a cura di PUPI DI STAC, promette una serata di puro. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: estate - villa - vogel - porcellini

Salerno, “Concerti d’Estate di Villa Guariglia”: per la 28esima edizione previsti 19 appuntamenti tra classica, jazz e tango - L’estate a Salerno si anima con la magia della musica ai Concerti d’Estate di Villa Guariglia, giunti alla loro 28ª edizione.

UN’ESTATE A VILLA VOGEL 16 LUGLIO ore 21.00 Parco di Villa Vogel, ? ingresso libero Teatrino dell’Erba Matta I TRE PORCELLINI Arrivano a Villa Vogel con pupazzi giganti e una storia senza tempo! “| Tre Porcellini” come non li avete mai visti: f Vai su Facebook

I tre porcellini nella rassegna Un'estate a Villa Vogel; “Un’Estate a Villa Vogel” con i Pupi di Stac; Un'Estate a Villa Vogel: I Tre Porcellini, spettacolo per bambini e famiglie nel Q4.

Firenze, torna 'Un’estate a Villa Vogel': teatro per grandi e piccini ... - Quarta edizione per la rassegna curata dai Pupi di Stac, “Un’Estate a Villa Vogel”, per bambini e famiglie nel Quartiere 4 di Firenze, con 10 appuntamenti all’insegna del teatro ragazzi e teatro di ... Come scrive 055firenze.it

Estate 2024 al Quartiere 4 • Nove da Firenze - Con l’arrivo dell’estate il Quartiere 4 si prepara a vivere una stagione ricca di eventi culturali, artistici e musicali che animeranno il parco di Villa Vogel e le varie piazze del quartiere. Si legge su nove.firenze.it