I tassisti si lamentano | Il traffico a Napoli è al collasso per i cantieri

i tassisti di Napoli, alle prese con un traffico ormai insostenibile a causa dei numerosi cantieri aperti in città. La loro richiesta è chiara: un incontro urgente con le istituzioni per trovare insieme soluzioni efficaci e riqualificare il sistema di mobilità locale, restituendo respiro e efficienza alla mobilità urbana.

"Con l'apertura di ulteriori cantieri sul territorio urbano, la situazione del traffico ha ormai raggiunto livelli di assoluto collasso, come segnalato anche da numerosi organi di informazione locali. La categoria che rappresentiamo chiede con urgenza un incontro istituzionale per affrontare con. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

