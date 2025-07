I risultati concreti della Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina

Dopo due intensi giorni di incontri e accordi a più livelli, la Conferenza di Roma sulla ricostruzione dell’Ucraina si chiude con risultati concreti e un impegno globale. Un segnale forte di solidarietà e determinazione, con l’Italia che passa il testimone alla Polonia per il prossimo evento del 2026. Kyjiv esce rafforzata da questo vertice, dimostrando che le parole si stanno trasformando in azioni tangibili. I numeri lo confermano: oltre duecento...

Dopo due giorni di incontri serrati e intese multilivello, la Conferenza di Roma sulla ricostruzione dell’Ucraina si è conclusa con il passaggio del testimone dall’Italia alla Polonia, che ospiterà l’edizione 2026. Kyjiv esce da questo vertice con molto più di semplici promesse. «È stata la conferenza più grande e produttiva mai organizzata», ha dichiarato il primo vicepremier ucraino Oleksii Sobolev. I numeri lo confermano: oltre duecento accordi firmati, più di dieci miliardi di euro mobilitati, seimila delegati da settanta Paesi e quarantacinque organizzazioni internazionali. Per una volta, le dichiarazioni di principio sono state accompagnate da strumenti concreti, risorse pronte e una direzione politica definita. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - I risultati concreti della Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina

