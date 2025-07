I ragazzi vanno ascoltati il governo ha paura del dissenso La studentessa Maddalena Bianchi risponde al ministro Valditara

Gli studenti sono voce di cambiamento e meriterebbero ascolto, non repressione. Maddalena Bianchi risponde al ministro Valditara, chiedendo un dialogo aperto anziché paura del dissenso. È giunto il momento che le istituzioni riconoscano l’importanza di ascoltare i giovani per costruire un sistema scolastico più giusto e inclusivo. La vera forza sta nel confronto, non nella repressione.

«La risposta del ministro Valditara mi ha fatto riflettere: se degli studenti hanno deciso di non sostenere l’ultima parte dell’esame -cosa che non era in alcun modo vietata, almeno fino ad ora - per esporre la loro visione del sistema scolastico, perché non ascoltarli cercando di risolvere i problemi da loro dichiarati? Evidentemente il governo ha paura del dissenso e attua una forte repressione. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "I ragazzi vanno ascoltati, il governo ha paura del dissenso". La studentessa Maddalena Bianchi risponde al ministro Valditara

