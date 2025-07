I produttori di vestiti paghino lo smaltimento dei rifiuti | la proposta del governo spagnolo contro il fast fashion

Il governo spagnolo lancia una proposta audace contro il fast fashion: far pagare ai produttori di abbigliamento e calzature lo smaltimento dei rifiuti tessili. In un momento di crisi politica, questa iniziativa rappresenta un passo deciso verso la sostenibilità ambientale e la responsabilità aziendale. L’obbligo per i brand di affrontare direttamente il problema dei rifiuti potrebbe rivoluzionare il settore e ispirare altri paesi a seguire l’esempio.

Il governo spagnolo, che sta attraversando un momento di debolezza dovuto allo scandalo di corruzione nel Partito socialista del premier Pedro Sánchez, vuole imporre ai produttori di abbigliamento e calzature l’ onere finanziario e organizzativo della gestione dei milioni di tonnellate di rifiuti tessili che generano ogni anno. Si tratta di un passo avanti nel contrasto alla crisi dei rifiuti generati dal “ fast fashion “. L’obbligo per le aziende della moda di finanziare e organizzare la raccolta e il trattamento dei prodotti dismessi è previsto da un progetto di decreto legge del ministero della Transizione ecologica, pubblicato dal dicastero e ora in fase di consultazione pubblica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “I produttori di vestiti paghino lo smaltimento dei rifiuti”: la proposta del governo spagnolo contro il fast fashion

In questa notizia si parla di: produttori - rifiuti - governo - spagnolo

