I poliziotti Roberto D' Amico e Giuseppe Amoruso promossi a primo dirigente

La promozione di Roberto D'Amico e Giuseppe Amoruso a primo dirigente rappresenta un riconoscimento prestigioso per il loro impegno e professionalità nella Polizia di Stato. In servizio presso la questura di Viterbo, D'Amico, capo di gabinetto e portavoce del questore Luigi Silipo, e Amoruso, dirigente della divisione polizia amministrativa, si distinguono per dedizione e competenza. Una promozione che rafforza ulteriormente il loro ruolo nel garantire sicurezza e ordine pubblico.

