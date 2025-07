I poliziotti eroi che fanno scudo davanti alla donna che vuole gettarsi sotto il treno

In una notte apparentemente tranquilla alla stazione di Carnate, gli agenti della polizia ferroviaria si sono rivelati eroi silenziosi e determinati, intervenendo con prontezza per salvare una vita in pericolo. Il loro coraggio ha fatto scudo davanti a una donna decisa a compiere un gesto estremo. Un atto di coraggio che dimostra come il valore e la compassione possano cambiare il corso di una notte drammatica, ricordandoci l’importanza di non perdere mai la speranza.

Gli agenti della polizia ferroviaria hanno intuito subito quello che stava per accadere e senza pensarci due volte hanno fatto scudo evitando che quella donna compisse quel gesto estremo. Il fatto è accaduto alla stazione di Carnate, nella serata dello scorso 3 luglio. Erano circa le 22.30. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

