I nodi della sanità l' assessore regionale Fabi | Nessun buco nelle Ausl

Nell’Emilia-Romagna, la trasparenza e la solidità del sistema sanitario regionale sono state recentemente confermate da assessore Fabi, che rassicura: «Nessun buco di bilancio, nessun rischio per la sostenibilità». I bilanci presentati dalle Aziende sanitarie riflettono una realtà solida, incoraggiando cittadini e operatori a guardare con fiducia al futuro della salute pubblica. Ma quali sono i fattori che assicurano questa stabilità duratura?

"Nessun buco di bilancio e nessun rischio per la sostenibilità del sistema sanitario regionale. Quelli presentati in questi giorni dalle Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna sono, infatti, bilanci di previsione che, per loro natura, contengono solo i ricavi attualmente certi nel momento della. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Tesei, nessun buco in sanità umbra ma mancati rimborsi Covid - Tesei, nessun buco in sanità umbra ma mancati rimborsi Covid Per presidente Regione pesano anche caro- Come scrive ansa.it

Tesei, nessun buco in sanità umbra ma mancati rimborsi Covid - C' è un mancato rimborso delle spese Covid ed energetiche come avviene per tutte le Regioni d'Italia che assomma a circa 150 milioni di euro. Si legge su ansa.it