I movimenti di mercato più assurdi della settimana

I movimenti di mercato di questa settimana sono stati un vero spettacolo: sembrava una fase tranquilla, e invece si è scatenato il caos finale. Da trasferimenti sorprendentemente azzardati a scelte che lasciano senza fiato, il calciomercato dimostra ancora una volta di essere un mondo tutto suo, fatto di sorprese e colpi di scena. E alla fine, non possiamo che chiederci: cosa ci riserverà il prossimo capitolo di questa soap sportiva?

Sembrava una settimana moscia, ma si è svegliata sul finale. A guardare questa lista, alla fine, siamo soddisfatti: il calciomercato è ancora assurdo. È assurdo in tanti modi diversi: la serie A spedisce il suo capocannoniere in Arabia per «effetto della globalizzazione», come ha detto Gravina; un campione del Mondo finisce a Padova, un giovane di prospettiva lo spediamo in Turchia, in una squadra mai sentita prima, mentre un giovane attaccante del Chievo torna al Chievo dopo 15 anni, e non è più giovane. Poi c'è una squadra russa che spende 25 milioni per prendere un ex ragazzo prodigio della Roma.