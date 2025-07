I motori dell’Air India spenti dopo il decollo L’inchiesta si concentra sull’azione dei piloti

Un drammatico incidente che ha sconvolto il mondo dell’aviazione: i motori dell’Air India erano spenti subito dopo il decollo. Le prime indagini dell’Air Accident Investigation Bureau puntano il dito sui piloti, sollevando interrogativi fondamentali sulla gestione e sulla sicurezza. Mentre si cerca la verità dietro questa tragedia, l’intera comunità internazionale si chiede cosa abbia realmente causato questa ennesima perdita di vite umane in cielo.

Roma, 11 luglio 2025 – Quando l' Air India è precipitato, gli interruttori che consentono l'afflusso di carburante ai motori dell'aereo erano spenti. Sono i primi risultati dell'inchiesta dell' Air Accident Investigation Bureau che si occupa di fare luce sull'incidente del Boeing 787-8 Dreamliner di un mese fa, decollato da Ahmedabad e diretto a Londra: oltre 300 le vittime, comprese quelle a terra, e un solo sopravvissuto tra i passeggeri di bordo. Secondo fonti statunitensi vicini all'indagine, di cui oggi è stato depositato un rapporto preliminare, non è emerso al momento nessun guasto al Boeing.

