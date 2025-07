I Lolli tornano con Disco Summer Night | il lato surreale dell’estate italiana diventa hit

I Lolli tornano con "Disco Summer Night", un brano che trasforma l’estate italiana in un tripudio di surrealismo e ironia. Dal 11 luglio 2025, questa hit scanzonata e irresistibile invade le radio, portando un tocco di tragicomica leggerezza alle vostre giornate. Disponibile anche sulle piattaforme digitali dal 27 giugno, "Disco Summer Night" cattura il lato più folle e divertente della stagione più attesa dell’anno. Un’estate di paradossi e risate vi aspetta: lasciatevi conquistare!

Da oggi venerdì 11 luglio 2025 è in rotazione radiofonica “DISCO SUMMER NIGHT”, il nuovo singolo de I LOLLI disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 27 giugno. “Disco Summer Night” è un brano ironico, scanzonato e dal sapore profondamente italiano, che racconta il lato più surreale e tragicomico dell’estate. Un’estate di paradossi e risate: “Disco Summer Night” è il brano che gioca con il tormentone. È disponibile in radio da venerdì 11 luglio 2025 e già online sulle principali piattaforme di streaming dal 27 giugno, il nuovo singolo de I Lolli, intitolato “Disco Summer Night”: un brano ironico, scatenato e dal forte sapore italiano che racconta, in chiave tragicomica, l’estate come un film grottesco, in perfetto stile commedia pop. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com