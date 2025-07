i labubu si preparano a conquistare la scena beauty

loro presenza sta diventando un vero e proprio fenomeno di culto, trasformando ogni accessorio in un'espressione unica di stile e personalità. Prepariamoci a scoprire come i Labubu stiano rivoluzionando il mondo della bellezza e dell’originalità, conquistando cuori e menti con il loro fascino irresistibile.

Piccoli mostriciattoli che non servono a nulla? No, sarebbe riduttivo descriverli così. I Labubu sono riusciti a catalizzare l’attenzione come pochi altri oggetti (o magari possiamo definirli accessori?). Creature pelose e dentate a metà strada tra il tenero e l’inquietante, spuntano su borse, zaini, nei video su TikTok e perfino tra le mani delle celebrity. Abbiamo già discusso di quanto siano riusciti a inserirsi nel fashion system, ma la questione ora è un’altra: riusciranno a fare lo stesso anche nel beauty? Il mondo della bellezza oggi è anche gioco e sperimentazione, e forse presto potremmo vedere i Labubu anche qui – tra nuove formule, charm e nuove collaborazioni. 🔗 Leggi su Amica.it