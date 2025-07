I Knower alla Casa del Jazz

Preparati a vivere un’esperienza unica sotto le stelle: i I Knower, duo visionario di Los Angeles, arrivano alla Casa del Jazz domenica 13 luglio. Con il loro stile innovativo e coinvolgente, rappresentano il volto di un nuovo movimento musicale, portando sul palco la magia di Louis Cole e Genevieve Artadi. Non perdere questa occasione di immergerti in un universo sonoro sorprendente, dove musica e passione si incontrano per creare emozioni indimenticabili.

