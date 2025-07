I giudici bloccano Trump di nuovo sullo Ius Soli

I giudici federali continuano a mettere i bastoni tra le ruote a Trump, bloccandone ancora una volta l'ordine di revoca dello ius soli. Nonostante le sfide legali e le decisioni giudiziarie contrarie, l'ex presidente non si arrende e insiste nel mettere in discussione un principio fondamentale che garantisce la cittadinanza ai nati negli Stati Uniti. La battaglia per lo ius soli si infiamma, alimentando un dibattito acceso e divisivo nel Paese.

Non si arrende anche se i giudici lo bloccano: Trump continua ad attentare allo ius soli. Il 10 luglio un giudice federale del New Hampshire ha sospeso ancora una volta un ordine esecutivo di Donald Trump. Con esso, egli intendeva cancellare lo ius soli: il principio costituzionale che garantisce la cittadinanza a chiunque nasca sul territorio statunitense. La revoca era stata firmata da Trump il 20 gennaio, giorno del suo insediamento, con l’obiettivo dichiarato di limitare l’immigrazione irregolare. Il decreto vieta di fatto di rilasciare passaporti, certificati di cittadinanza o documenti ai bambini nati da madri non regolarmente soggiornanti e da padri non cittadini nĂ© residenti permanenti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - I giudici bloccano Trump (di nuovo) sullo Ius Soli

