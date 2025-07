I forti sintomi premestruali sono associati a un rischio superiore di malattie cardiovascolari | lo studio

Scopri come i sintomi premestruali, spesso considerati solo fastidi temporanei, possano nascondere un segnale di allarme per la salute del cuore. Un recente studio internazionale evidenzia infatti una correlazione tra sintomi debilitanti e un aumento del rischio di malattie cardiovascolari, come aritmie e ictus. Continua a leggere per conoscere i dettagli di questa scoperta che potrebbe cambiare il modo di interpretare i segnali del nostro corpo.

Un team di ricerca internazionale ha trovato un'associazione statistica tra i sintomi premestruali debilitanti e un rischio superiore con le malattie cardiovascolari, in particolar modo aritmie e ictus. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ritardi, flussi più abbondanti o sintomi premestruali più accentuati? La causa può essere anche il cambio di stagione. Ecco perché e soprattutto come gestire eventuali cambiamenti in estate - Se i tuoi flussi sono più abbondanti o il ciclo presenta ritardi, il cambio di stagione potrebbe essere la causa nascosta.

