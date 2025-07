I Fantastici 4 | Gli Inizi forse sappiamo da quale realtà proviene il Dottor Destino di Robert Downey Jr

I Fantastici 4: Gli Inizi ci svelano un universo ricco di misteri e avventure, ambientato in una New York rétro-futuristica degli anni Sessanta. Tra alleanze improbabili e villain enigmatici come il Dottor Destino, questa nuova realtà parallela promette di rivoluzionare il mondo Marvel portandoci più vicino ai segreti di questa iconica squadra. La storia si intreccerà con eventi epici, lasciando il pubblico col fiato sospeso e desideroso di scoprire di più.

Finora sappiamo davvero molto poco del villain di Downey Jr. se non che la sua prima apparizione dovrebbe avvenire nel film sui Fantastici 4 I Fantastici 4: Gli Inizi si svolge in una realtà parallela e ruota attorno a una versione della Prima Famiglia Marvel che proviene da una New York retrofuturistica ispirata agli anni Sessanta. La squadra sarà al centro della storia non solo del loro film ma anche di quella di Avengers: Doomsday e si prevede che diventeranno parte integrante del nuovo Marvel Cinematic Universe dopo gli eventi di Avengers: Secret Wars. Tuttavia, c'è sempre la possibilità che rimangano confinati nella loro realtà, ma questo potenzialmente limiterebbe le possibilità dei Marvel Studios. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - I Fantastici 4: Gli Inizi, forse sappiamo da quale realtà proviene il Dottor Destino di Robert Downey Jr

