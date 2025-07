I familiari di Gaia Costa chiusi nel dolore Vivian Spohr sgomenta e pronta a collaborare

Il dramma di Gaia Costa scuote Tempio Pausania, lasciando la famiglia e la comunità sgomente. Vivian Spohr, sconvolta e desiderosa di collaborazione, si impegna a rispettare il dolore dei familiari. La famiglia della giovane investita si affida ora ai legali per affrontare il percorso di risarcimento, sperando di trovare giustizia e sollievo in un momento così difficile.

La famiglia della 24enne di Tempio Pausania investita sulle strisce si affida al proprio legale: "Rispettare il loro dolore". La 51enne moglie dell'ad di Lufthansa ha dato l'avvio alle pratiche di risarcimento.

Un'intera comunità si stringe nel dolore per la tragica scomparsa di Gaia Costa, la 24enne tempiese che ha perso la vita ieri pomeriggio in un drammatico incidente stradale a Porto Cervo. Vai su Facebook

La grande famiglia della Filca è in lutto per la tragica scomparsa di Gaia, 24 anni, figlia del nostro dirigente Alfredo. In questi casi non ci sono davvero parole: ci stringiamo al dolore di tutta la famiglia Costa con grandissimo affetto. Vai su X

Gaia Costa, la manager tedesca che guidava l'auto: «Profondo dolore, sono a disposizione della magistratura»; Gaia Costa investita e uccisa da un Suv a Porto Cervo, al volante la moglie di un top manager tedesco: è torna; Gaia Costa uccisa da un Suv a Porto Cervo: a investirla la moglie dell'ad di Lufthansa, ora all'estero.

Gaia Costa, la manager tedesca che guidava l'auto: «Profondo dolore, sono a disposizione della magistratura» - Il messaggio di Vivian Spohr dopo la morte della 24enne travolta e uccisa a Porto Cervo.

Mazzi di fiori per Gaia, travolta e uccisa a Porto Cervo