I duecento anni dei Musei Civici di Padova il 15 luglio ingresso gratuito per tutti

Il 15 luglio, celebriamo un secolo di storia e cultura con i Musei Civici di Padova, che compiono duecento anni di vita. Un viaggio tra antichi reperti, arte e tradizione, reso ancora più speciale dall’ingresso gratuito offerto a tutti per questa occasione unica. Preparatevi a immergervi nel passato e a scoprire le meraviglie che rendono il nostro patrimonio così prezioso. Non mancate a questa straordinaria festa della cultura!

Il 15 luglio i Musei Civici di Padova compiono duecento anni. Fu nel 1825, infatti, che il nome del Museo fu dato alla raccolta di iscrizioni venetiche, greche e romane all'epoca esposte nelle logge del Palazzo della Ragione. Così esattamente 100 anni fa, in occasione del primo centenario. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

