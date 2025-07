I Comuni approvino delibere contro il riarmo e le mandino al governo | la mobilitazione dal basso di Stop Rearm Europe

Nel cuore delle comunità locali si accende una nuova speranza di pace: i Comuni sono chiamati a approvare delibere contro il riarmo e inviarle al governo, rilanciando la mobilitazione dal basso contro l’escalation militare in Europa. Dopo la manifestazione del 21 giugno, la campagna “Stop Rearm Europe” intensifica la sua azione, coinvolgendo i territori in un movimento che può fare la differenza. È il momento di far sentire la voce dei cittadini…

Se i governanti si muovono il riarmo dell’Europa ignorando il volere dei cittadini, una delle poche mobilitazioni rimasta possibile è quella dal basso. A partire dalle istituzioni più vicine ai cittadini: i Comuni. Dopo la manifestazione di piazza del 21 giugno scorso, la campagna europea “Stop Rearm Europe” ha deciso di lanciare una nuova fase di mobilitazione che coinvolge direttamente i territori: “Comuni per la pace e contro il riarmo”. Ovvero: si propone alle amministrazioni locali di presentare ordini del giorno e delibere di iniziativa popolare contro l’aumento delle spese militari, così come previsto dal Piano di riarmo europeo e dalla decisione presa in sede Nato di destinare il 5 per cento del Pil degli Stati Ue alla Difesa e all’industria degli armamenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “I Comuni approvino delibere contro il riarmo e le mandino al governo”: la mobilitazione dal basso di Stop Rearm Europe

In questa notizia si parla di: comuni - riarmo - mobilitazione - basso

13 LUGLIO H.18 - PRESIDIO CONTRO CAMP DARBY – PER IL SALARIO, CONTRO RIARMO, NATO E BELLICISMO UE – SEMPRE AL FIANCO DELLA RESISTENZA PALESTINESE! USB ALLA MOBILITAZIONE REGIONALE PROMOSSA DAL COORD Vai su Facebook

“Ferma il riarmo!”, lanciata la nuova mobilitazione contro le spese militari.

Stop Rearm Ue arriva nei comuni - Città (Europa) È partita l’iniziativa «Comuni per la Pace e contro il riarmo», nuova fase della mobilitazione della campagna europea Stop Rearm Europe che mira ad attivare e coinvolgere, attraverso la ... Si legge su ilmanifesto.it

STOP REARM EUROPE: AL VIA “COMUNI PER LA PACE E CONTRO IL RIARMO" - “Al via l’iniziativa ‘Comuni per la Pace e contro il riarmo”, la nuova fase della mobilitazione sui territori della campagna europea ‘Stop rearm europe’ volta ad attivare e coinvolgere, ... Scrive 9colonne.it