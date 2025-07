I combattenti del Pkk depongono le armi | la cerimonia in Iraq

Una svolta storica nel cuore del Kurdistan: i combattenti del PKK, dopo anni di scontri, depongono le armi in una cerimonia simbolica in Iraq. Un passo importante verso la pace e la riconciliazione, che segna la fine di un lungo e doloroso capitolo di conflitto. La strada verso la stabilitĂ sembra finalmente aperta, aprendo nuove speranze per tutta la regione.

Milano, 11 lug. (askanews) - I combattenti del PKK sono arrivati con le loro armi prima di distruggerle durante una cerimonia di disarmo in una grotta vicino alla città di Sulaimaniyah, nella regione autonoma del Kurdistan, nel nord dell'Iraq, due mesi dopo che i ribelli curdi hanno posto fine alla loro decennale lotta armata contro lo Stato turco. Le autorità turche prevedono di porre fine al lungo conflitto con i militanti curdi, in corso dal 1984, e di attuare l'iniziativa "Turchia senza terrore".

