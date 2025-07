I Coma Cose in concerto a Castelfiorentino

I Coma_Cose continuano a conquistare i palchi italiani con il loro tour estivo, portando energia e innovazione tra le note. Dopo l’entusiasmante debutto a Trento, la band si prepara a stupire il pubblico di Castelfiorentino e non solo, con due nuove date imperdibili. Preparati a vivere un’esperienza musicale indimenticabile, perché ogni concerto è un viaggio emozionante nel loro universo creativo e coinvolgente. Non perdere l’appuntamento!

Dopo la partenza lo scorso 29 giugno da Trento, prosegue il tour estivo dei ComaCose, che li vedrĂ esibirsi sui palchi dei principali festival italiani. Agli appuntamenti giĂ annunciati si aggiungono ora due nuove date, previste per il 9 agosto alla Rotonda by La Mobiliare con RSI - Radio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: coma - cose - concerto - castelfiorentino

Gene Gnocchi fra satira e tv: "Bowie? Gli ho chiesto del traffico. Coma Cose, io terzo del gruppo..." - Gene Gnocchi, tra satira e televisione, torna con "Una crepa nel crepuscolo" al Teatro Parenti, dal oggi a domenica.

I Coma Cose in concerto a Castelfiorentino; Coma_Cose: nuove date live per l’estate 2025 e concerti evento nei palasport -; I Coma Cose riprendono il loro tour: il tradimento non c’è mai stato?.

Coma Cose tra gossip e tour: crisi vera o trovata pubblicitaria? Ci saranno il 22 luglio a Bisceglie? - Una foto di Francesca “California” Mesiano in atteggiamenti intimi con un altro uomo – il misterioso ... Da giornaledipuglia.com

Chi sono i Coma Cose: si sono lasciati?/ Dalle voci di tradimento ai concerti annullati: “Sono in crisi” - La carriera artistica e l'amore, cominciato nel 2014: dieci anni dopo il matrimonio ... Scrive ilsussidiario.net