I cantieri bloccano i bus? Arrivano 10mila euro di buoni taxi dal Comune

I cantieri in città stanno creando disagi ai cittadini di Trento, con bus bloccati e un incremento di 10.000 euro di buoni taxi finanziati dal Comune. Per mettere fine a questa situazione, l’amministrazione guidata da Franco Ianeselli ha messo in campo misure concrete. Ma quali strategie adotterà per garantire una mobilità più fluida e meno stressante?

In queste settimane, a Trento sono sorti dei cantieri stradali che hanno comportato la sospensione del servizio di trasporto pubblico locale (vedi il caso di via Cervara). I disagi, evidentemente, non mancano e per ovviare a questo problema, l’amministrazione comunale guidata da Franco Ianeselli. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

