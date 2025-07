I Backstreet Boys celebrano i 25 anni dell’album Millenium con un’edizione deluxe e un inedito

Celebra con noi i 25 anni di “Millennium”, l’iconico album dei Backstreet Boys che ha conquistato il mondo e vinto 5 Grammy Awards. Per l’occasione, nasce “Millennium 2.0”: un’edizione Deluxe ricca di novità, tra cui 25 tracce tra remix, demo e versioni live. Un viaggio nel tempo e nella musica, ora disponibile in digitale, CD e vinile. Non perdere questa occasione unica di rivivere la magia di un classico senza tempo…

Backstreet osn occasione del 25° anniversario dall’uscita dell’album record nominato per 5 Grammy Awards, da oggi è disponibile in digitale, in cd e in vinile Millenium 2.0 (su label Legacy Recordings Sony Music), l’edizione ampliata del terzo lavoro in studio della band. La nuova versione dell’album contiene 25 canzoni, inclusi i 12 brani originali rimasterizzati, le registrazioni live, le demo e le B-side, compresa una versione alternativa di I Want It That Way, oltre al loro nuovo singolo Hey. Da oltre 30 anni, i Backstreet Boys rappresentano un’eccellenza nel panorama della musica pop internazionale, affermandosi come uno dei gruppi più influenti del genere. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it