I 25 anni dell’Espresso napoletano e i 18 anni del Premio Napoli C’è

Con l’Espresso Napoletano, portiamo avanti con passione la straordinaria narrazione delle eccellenze del nostro territorio, celebrando 25 anni di impegno e 18 anni di prestigioso riconoscimento con il Premio Napoli. Un momento speciale per onorare la nostra cultura, il nostro talento e il nostro patrimonio, uniti in una serata di celebrazione che testimonia la forza e la vitalità della città partenopea.

L’Espresso napoletano, rivista che racconta il grande patrimonio umano, artistico, culturale e imprenditoriale del nostro territorio, fondata e diretta dall’editore Rosario Bianco, compie 25 anni. Un compleanno importante che si unisce ai 18 anni del Premio Napoli c’è per le celebrazioni in programma mercoledì 16 luglio, alle 20:00, al complesso Jemming, in via Salita dello Scudillo 10. «Con l’Espresso napoletano portiamo . 🔗 Leggi su 2anews.it