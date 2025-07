I 140 anni del Carlino Simona Ventura ieri oggi e domani | Il nostro futuro è qui a Rimini

I 140 anni del Carlino sono una celebrazione di storia, passione e impegno quotidiano. Da ieri, oggi e domani, questa storica testata si racconta attraverso un viaggio tra le città che hanno plasmato il suo percorso, con Rimini protagonista di un pomeriggio indimenticabile. In questa cornice speciale, tra autorità e cittadini, si rinnova l’impegno per il futuro. La nostra storia continua, e il meglio deve ancora venire.

Rimini, 11 luglio 2025 – Un lungo compleanno per festeggiare assieme ai lettori l’importante traguardo raggiunto. Il Carlino ha deciso di celebrare i suoi 140 anni facendo tappa in tutte le città di Emilia-Romagna e Marche in cui ha esteso, da sempre, la sua rete di redazioni locali. Oggi è stata la volta di Rimini, una delle capitali italiane della vacanza. Un pomeriggio speciale, nella spendida Arena Francesca da Rimini, insieme alle autorità della città, tanti lettori del nostro quotidiano e anche personaggi di spicco a livello nazionale: fra gli altri c’erano la stilista Alberta Ferretti e Gessica Notaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I 140 anni del Carlino, Simona Ventura ieri, oggi e domani: “Il nostro futuro è qui a Rimini”

