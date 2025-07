Hyundai raddoppia | 650 Cv e divertimento a non finire anche con la Ioniq 6 N

Hyundai alza il tiro con la nuova Ioniq 6 N, un'auto elettrica che promette emozioni senza limiti grazie ai suoi 650 CV in modalità N Grin Boost. Questa berlina di design elegante e tecnologia avanzata rappresenta il massimo dell’innovazione e delle performance, facendo sognare gli appassionati di guida. Pronta a rivoluzionare il segmento delle vetture ad alte prestazioni, la Ioniq 6 N porta il divertimento su un altro livello...

Hyundai punta sulla Ioniq 6 N come secondo modello ad alte prestazioni a batteria. Dopo aver salutato le endotermiche i20 N e i30 N, quel prototipo di RN22e si trasforma in realtà con il restyling della filante berlina. Infinite chicche elettroniche permetteranno di divertirsi senza fine con i 650 Cv di potenza massima (in modalità N Grin Boost, per 10 secondi, altrimenti sono "solo" 609 Cv). Batteria da 84 kWh con architettura a 800 Volt, potenza di ricarica fino a 350 kW e 18 minuti per passare dal 10 all'80%, per un'autonomia di poco inferiore ai 470 km. I prezzi saranno in linea con quelli della Ioniq 5 N, prima elettrica ad alte prestazioni del brand coreano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it