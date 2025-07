Horner e l' addio alla Red Bull | il movimento azionario che ha cambiato i rapporti di potere

Horner e l'addio alla Red Bull segnano un nuovo capitolo nel mondo delle corse, con un impatto che va oltre la pista. Il movimento azionario ha rivoluzionato i rapporti di potere, ristabilendo quote paritarie tra Austria e Thailandia. La partita si fa più complessa e intrigante: la Thailandia non può più esercitare la propria autorità , lasciando il futuro della scuderia nelle mani di nuove dinamiche. Un scenario che cambierà per sempre gli equilibri del team.

Le quote sono tornate paritarie fra la parte austriaca e quella thailandese, con quest'ultima che non ha più potuto esercitare la propria autorità per salvare il team principal.

