Hojlund Juventus la pista bianconera sbiadisce per il centravanti del Manchester United | a sorpresa può essere un’idea per un’altra italiana! L’indiscrezione

Il futuro di Hojlund si fa sempre più incerto tra Manchester United e Juventus, ma a sorprenderci è la possibile svolta italiana. La pista bianconera, infatti, sembra sbiadire, mentre l'idea di un trasferimento in una società italiana si fa strada grazie a indiscrezioni di mercato. E mentre il nome di un altro attaccante italiano si fa largo tra i rumors, tutto potrebbe cambiare ancora una volta nel calciomercato.

Hojlund Juventus, il bomber del Manchester United è un pallino di quell'allenatore che avrebbe avanzato la richiesta ai suoi dirigenti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, ha sollevato una domanda ambiziosa e diretta ai suoi dirigenti, Ricky Massara e Claudio Ranieri: « Secondo voi, Hojlund si può prendere? ». La domanda riguarda in particolare Rasmus Hojlund, l'attaccante danese che ha fatto parlare di sé all'Atalanta, prima di trasferirsi al Manchester United per una cifra record. Il tecnico giallorosso sogna di riportarlo alla corte della Roma, e nonostante le perplessità iniziali della dirigenza, l'idea non è ancora stata scartata.

